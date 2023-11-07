СМИ: троих человек задержали в ходе протеста в Мадриде

Троих человек задержали во время беспорядков, произошедших на акции протеста в Мадриде против вероятной амнистии сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщило издание Europa Press.

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Митинг, к которому присоединились почти 4 тыс. человек, был устроен вечером 6 ноября у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Лидером данной партии является и.о. премьера Педро Санчес.

На митинге его участники хотели опрокинуть ограждение, которое устанавливала полиция. Ограда требовалась, чтобы не допустить участников акции к дверям штаб-квартиры ИСРП.

Однако сотрудникам полиции пришлось применить силу в отношении ряда участников манифестации. Для предотвращения беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ и специальные резиновые снаряды.