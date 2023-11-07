Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы из-за того, что опасается за свою безопасность, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Lenta.ru

По его словам, для Зеленского выборы - это вопрос жизни и смерти. Когда он перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. "Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране", - сказал Гагин. Российская газета