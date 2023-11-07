Украина готова обсудить с Польшей условия разблокировки трех КПП

Украина пока не получила от Польши требований для разблокировки польскими перевозчиками трех КПП на границе, но готова это обсуждать. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Как рассказали в ведомстве, польские перевозчики блокируют три пункта пропуска «Корчева – Краковец», «Гребенное – Рава-Русская», «Дорогуск – Ягодин».

Позиция Киева однозначна: блокирование границы вредит интересам двух стран и создает риски для функционирования инициативы «пути солидарности», говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что находятся в постоянной коммуникации с посольством Украины в Польше, министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы решить ситуацию.

«По состоянию на сегодня официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны <...> При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты к конструктивному диалогу», — подчеркнули в ведомстве.

Польша требует отмены транспортного безвиза и возврата к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых.