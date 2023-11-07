Опрос показал рост поддержки США и падение рейтинга Китая в богатых странах

В богатых странах на США смотрят более позитивно, чем на Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный американским исследовательским центром Pew.

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Аналитики центра отмечают, что доклад появился на фоне ожесточенной борьбы двух стран за глобальное влияние. «В этом году в большинстве опрошенных стран общественное мнение о США гораздо более позитивное, чем мнение о Китае. Но так было не всегда в течение почти двух десятилетий опросов благосклонности, и взгляды на страны колебались вместе с мнениями их лидеров», — говорится в публикации.

Опрос 2023 года зафиксировал, что в среднем 58 процентов в 24 странах положительно относятся к США, по сравнению со средним показателем в 21 процент в отношении Китая. По сравнению с прошлым опросом, проведенным в 2020 году, привлекательность США выросла на 20 процентов, в то время как рейтинг Китая упал на 4 процента.

Как уточняет издание, наиболее значительным разрыв был в Польше, Японии и Южной Корее, где более 70 процентов респондентов оценили США положительно, по сравнению с менее чем 30 процентами в пользу Китая. Различия благосклонности общественного мнения к исследуемым странам сузились в странах со средним уровнем дохода, таких как Индонезия, Южная Африка и Мексика, а в Нигерии Китай обогнал США.