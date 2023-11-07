Стала известна реакция Трампа на предложение Зеленского посетить Украину

Экс-президент США Дональд Трамп не принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского приехать на Украину, сообщает Nwesmax. Он отметил, что с Киевом в настоящее время контактирует нынешний глава Белого дома Джо Байден и он не хотел бы создавать конфликт интересов.

Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно, — сказал Трамп.

Ранее он заявил, что по тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить, что дела там идут плохо. Он добавил, что так было ранее с Афганистаном, когда ВС США покидали страну.

Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что внимание к его стране стало ослабевать на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Киев видит в такой тенденции «очень негативный сигнал». Марченко также согласился с признанием премьер-министра Италии Джорджи Мелони в том, что Запад устал от украинского конфликта.