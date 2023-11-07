Блинкену в Турции заявили, что США ставят всех в трудное положение

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил американскому госсекретарю Энтони Блинкену, что США ставят всех в трудное положение своей позицией по палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet

По информации издания, во время встречи 6 ноября Фидан довёл до американского коллеги позицию Турции, согласно которой Израиль совершает преступления против человечности, проводя бомбардировки сектора Газа.

Фидан, как пишет газета, заявил Блинкену, что в регионе «царит возмущение».

«Вы также подвергаете опасности свой имидж, потому что вас считают покровителем преступлений, совершённых Израилем», — приводит издание заявление, приписываемое турецкой стороне.

Как ранее писала газета Sabah, Энтони Блинкен попытался обнять Хакана Фидана во время приветствия, но тот отошёл на шаг назад.