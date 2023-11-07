Названа причина отказа главы МИД Турции Фидана от объятий с Блинкеном

Причиной отказа министра иностранных дел Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала проявленная до этого главой американской дипломатии невежливость. Об этом пишет Hürriyet.

Переговоры прошли в понедельник, 6 ноября, в Анкаре. После встречи Фидан и Блинкен пожали друг другу руки, а затем госсекретарь США пытается обнять главу турецкого МИД. Но министр сделал шаг назад.

Журналисты газеты сообщили, что когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел Турции, Фидан вышел из автомобиля и встал перед дверью ведомства, «как это делается для каждого приезжающего министра».

«Когда Блинкен, разговаривавший по телефону, не вышел из машины, Фидан вернулся в здание. Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», — указали авторы издания.