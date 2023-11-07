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«Позор вам!»: глава МИД Израиля ответил генсеку ООН на слова о «кладбище детей»

Глава МИД Израиля Эли Коэн раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за слова о «кладбище детей» в секторе Газа и напомнил об израильских детях, которых держит в заложниках палестинское движение ХАМАС. Об этом политик написал в соцсети X (экс-Twitter).

Глава МИД Израиля пристыдил генсека ООН за слова о «кладбище детей»
© globallookpress.com

6 ноября генсек ООН в очередной раз призвал Израиль и ХАМАС к прекращению огня. В этот день медслужбы ХАМАС сообщили, что с 7 октября в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, 4100 из них — дети.

Число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч

Гутерриш сказал журналистам, что Газа становится «кладбищем детей». Он подчеркнул, что сотни девочек и мальчиков ежедневно погибают и получают ранения. Кроме того, за четырехнедельный период войны было убито больше журналистов и сотрудников ООН, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия, подчеркнул генсек.

«Позор вам, Антониу Гутерриш! Более 30 несовершеннолетних —среди них девятимесячный ребенок, а также малыши и дети постарше, которые стали свидетелями хладнокровного убийства своих родителей — удерживаются против их воли в секторе Газа», —написал Коэн.

Он назвал проблемой Газы ХАМАС, «а не действия Израиля по уничтожению этого движения».

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