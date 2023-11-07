Блинкен сообщил об отсутствии планов по полной эвакуации Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Анкаре сказал, что планов по полной эвакуации жителей из сектора Газа нет и может обсуждаться некая пауза в боевых действиях. Об этом пишет газета Hurriyet по итогам прошедших 5-6 ноября контактов госсекретаря в Турции.

Как отмечает газета, глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с Блинкеном указал, что Анкара ждет скорейшего прекращения огня между Израилем и Газой, и обратил внимание на то, что США из-за занятой ими позиции наносят ущерб собственному международному имиджу. США, пишет издание, пока "неохотно произносят слово "перемирие" и употребляют термин "пауза". Пауза, или приостановка конфликта, потребуется для освобождения заложников и выхода их из Газы, начала некоторых шагов для урегулирования.

Блинкен и его делегация заявили в Анкаре, что намерены активизировать усилия для предотвращения гибели гражданских и увеличения объемов поставки гуманитарной помощи палестинцам. Кроме того, американская сторона, как отмечает Hurriyet, заверила Турцию, что планы полной эвакуации жителей Газы отсутствуют, и указала, что "все останутся на своих местах".

Переговоры Блинкена и Фидана состоялись в Анкаре 6 ноября, продлились около двух с половиной часов. Днем ранее американскому дипломату был оказан холодный прием, поскольку в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны. Блинкена приветствовал лишь заместитель главы провинции Анкара, а впоследствии Фидан перед камерами уклонился от дружеских объятий с коллегой. На кадрах протокольной съемки в МИД Турции видна металлическая статуэтка с изображением мечети Аль-Акса, полумесяца и звезды, которая установлена так, чтобы быть в кадре возле Блинкена.