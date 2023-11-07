В МИД Японии обошли вопрос о реакции Токио на слова израильского министра

Глава МИД Японии Ёко Камикава ушла от ответа на вопрос журналистов, осуждает ли Токио слова израильского министра Амихая Элиягу о возможности нанесения ядерного удара по Газе. Об этом пишет РИА Новости.

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7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по территории Израиля, зашло в приграничные города и захватило заложников. В ответ на эти действия власти Израиля заявили о переходе страны в состояние войны, а израильские военные начали наносить ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. При этом Элиягу заявил о том, что правительство Израиля рассматривает различные варианты решения проблемы, не исключая и сброс ядерной бомбы на сектор Газа.

Ёко Камикава отметила, что в Японии «осведомлены» о заявлении Амихая Элиягу.

«Но премьер-министр Нетаньяху уже заявил относительно данного высказывания, что это не отражает позицию правительства в целом, и что этот член кабмина отныне не сможет участвовать в заседаниях», — пояснила она, отвечая журналистам.

Также глава МИД Японии напомнила, что Израиль не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Мы призываем страны как можно скорее полностью присоединиться к данному Договору. Что касается вашего вопроса, то я осведомлена относительно этого заявления, и относительно реакции премьера Нетаньяху», — ответила глава японского внешнеполитического ведомства.