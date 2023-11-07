Пока вы спали: угроза ЦАХАЛ и приглашение России на саммит АТЭС

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ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Такое заявление сделал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт ЦАХАЛ.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — уточнил бригадный генерал.

В Севастополе произошел пожар из-за упавших на крышу дома обломков сбитого БПЛА

На крышу дома в Севастополе рухнули обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), после чего начался пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора города Михаила Развожаева.

Он уточнил, что пострадал частный дом в Андреевке. Оперативные службы уже на месте и пытаются ликвидировать небольшое возгорание.

Россия окончательно вышла из Договора об обычных ВС в Европе

Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась в полночь 7 ноября, теперь этот документ не имеет силу для Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

«Международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско

Россия приглашена к участию в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в Сан-Франциско. Об этом заявил старший представитель государственного департамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй, передает РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос о приглашении России к участию в саммите АТЭС.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече», — ответил он.

Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет

Израиль не собирается прекращать огонь, так как это не поспособствует разрешению конфликта, против военного движения ХАМАС сработает только военное давление. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.