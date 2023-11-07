Экс-чиновник Пентагона предположил, кто может сместить Зеленского

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов может возглавить заговор генералов против президента страны Владимира Зеленского с целью заключить мир с Россией. Об этом в своем блоге Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

"Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами", — заявил эксперт.

Он считает, что заговорщики могут заставить Зеленского согласиться на мирные переговоры с Российской Федерацией или заменить его на другого президента.

"Текущая тенденция является негативной для Зеленского и для Украины. Солдаты на поле боя уже знают это", — добавил Брайен.