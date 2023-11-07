США пригласили Россию на саммит АТЭС

Все члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приглашены к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско, приглашение от США получила в том числе и Россия. Об этом заявил старший представитель государственного департамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй в беседе с журналистами, когда ему задали вопрос о приглашении России к участию в саммите АТЭС, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук проинформировал, что вопрос участия в саммите российской делегации все еще не решен и ждет продвижения после очередного витка санкций. При этом в государственном департаменте США заявляли, что Белый дом намеревается работать над обеспечением надлежащего участия делегации от РФ в саммите АТЭС, но не без нарушения введенных против Москвы санкций.

В этом году саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.