Израиль выразил готовность взять временную ответственность за управление Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что Израиль на неопределенный период может взять на себя ответственность за управление сектором Газа после завершения палестино-израильского конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу АВС.

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«Думаю, что на Израиле на протяжении неопределенного периода будет общая ответственность за безопасность», — сказал Нетаньяху, отметив, то управлять Газой должны те, кто «не хочет идти путем ХАМАС».

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.