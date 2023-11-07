На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от «унижения»
Прекращение финансирования Украины со стороны США и других западных стран обернется унижением для лидера страны Владимира Зеленского, которому в итоге придется сесть за стол переговоров. Об этом пишет обозреватель Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера, передает РИА Новости.
Она указала, что международная ситуация и промахи на поле боя оказывают большое влияние на лидера Украины. Его «окно возможностей» напрямую зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы.
«Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров», — пишет журналистка.
Москва неоднократно заявляла, что помощь Киеву от Запада не сулит ничего хорошего и по факту только затягивает конфликт, а любой транспорт с оружием для Украины становится законной целью для российских войск.
Вооруженные силы Украины 4 июля начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что попытки продвижения войск противника не возымели успеха, украинских солдат отбросили на исходные позиции.