Прекращение финансирования Украины со стороны США и других западных стран обернется унижением для лидера страны Владимира Зеленского, которому в итоге придется сесть за стол переговоров. Об этом пишет обозреватель Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера, передает РИА Новости.

Она указала, что международная ситуация и промахи на поле боя оказывают большое влияние на лидера Украины. Его «окно возможностей» напрямую зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы.

«Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров», — пишет журналистка.

Москва неоднократно заявляла, что помощь Киеву от Запада не сулит ничего хорошего и по факту только затягивает конфликт, а любой транспорт с оружием для Украины становится законной целью для российских войск.