Байден заявил, что лично просил Нетаньяху о гуманитарной паузе в секторе Газа

Президент США Джо Байдейн заявил, что в ходе телефонного разговора просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Байден просил Нетаньяху о паузе во время их телефонного разговора в понедельник», — передаёт агентство.

При этом, каким был ответ израильского премьера, Байден не сказал.

Ранее в Axios сообщали, что США призвали Израиль согласиться на паузу в боях для освобождения пленных.