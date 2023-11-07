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СБ ООН проведёт 9 ноября заседание по Ближнему Востоку

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности ООН проведёт 9 ноября открытое заседание по ближневосточному конфликту.

Стало известно о новом заседании СБ ООН по Ближнему Востоку
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Открытое заседание состоится в четверг», — сказала Нусейба.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж выступает за немедленное гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта.

Также в ООН отметили, что около 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть дома.

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