Стало известно о новом заседании СБ ООН по Ближнему Востоку

СБ ООН проведёт 9 ноября заседание по Ближнему Востоку
Постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности ООН проведёт 9 ноября открытое заседание по ближневосточному конфликту.
Об этом информирует ТАСС.
«Открытое заседание состоится в четверг», — сказала Нусейба.
Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж выступает за немедленное гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта.
Также в ООН отметили, что около 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть дома.