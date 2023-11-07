Стало известно о новом заседании СБ ООН по Ближнему Востоку

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности ООН проведёт 9 ноября открытое заседание по ближневосточному конфликту.

Об этом информирует ТАСС.

«Открытое заседание состоится в четверг», — сказала Нусейба.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж выступает за немедленное гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта.