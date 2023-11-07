WSJ: США намерены поставить Израилю бомбы на $320 млн

Белый дом намерен отправить Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает «Известия».

В публикации утверждается, что администрация лидера США Джо Байдена направила в конгресс уведомление о планах предоставить Израилю в помощь управляемые бомбы семейства Spice, разработанные компанией Rafael. Дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своему головному офису в соответствии с договоренностью.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон попросил Тель-Авив использовать предоставляемое ему оружие исключительно по военным законам.

Министерство обороны США 25 октября объявило о планах передать Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые можно использовать для перехвата ракет малой дальности.