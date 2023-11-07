WSJ: США намерены поставить Израилю бомбы на $320 млн
Белый дом намерен отправить Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает «Известия».
В публикации утверждается, что администрация лидера США Джо Байдена направила в конгресс уведомление о планах предоставить Израилю в помощь управляемые бомбы семейства Spice, разработанные компанией Rafael. Дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своему головному офису в соответствии с договоренностью.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон попросил Тель-Авив использовать предоставляемое ему оружие исключительно по военным законам.
Министерство обороны США 25 октября объявило о планах передать Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые можно использовать для перехвата ракет малой дальности.
До этого 24 октября Пентагон подтвердил намерения отправить в помощь Тель-Авиву военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что одним из советников будет генерал морской пехоты США Джеймс Глинн. Когда-то он принимал участие в операциях против террористической группировки ИГ (запрещенная в РФ организация).