Иранская правозащитница Мохаммади объявила голодовку в тюрьме

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников и близких заключенной.

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По данным агентства, Мохаммади приняла решение о голодовке в знак протеста после того, как ей и другим заключенным запретили получать медицинскую помощь.

В заявлении кампании в поддержку Наргес, которое есть в распоряжении AP, указано, что адвокат женщины в течение нескольких недель пытался добиться ее перевода в медицинское учреждение для осмотра сердца и легких. В сообщении также отмечается, что семья и близкие Мохаммади обеспокоены ее состоянием.

В октябре иранской активистке и вице-президенту правозащитного центра «Защитники прав человека» была присуждена Нобелевская премия мира — 2023.

Отмечалось, что премия Мохаммади присуждена «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав и свобод человека». В 2023 году размер премии составил 11 млн шведских крон (около $1 млн).