Reuters: ЕК скоро рекомендует ЕС начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) в среду, 8 ноября, даст официальную рекомендацию государствам – членам Евросоюза о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме этих двух стран в сообщество. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

© Газета.Ru

По их информации, переговоры могут начаться в 2024 году, если будут выполнены необходимые условия.

Ранее депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в Евросоюз может оказаться достаточно сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что присоединение Украины к Евросоюзу станет возможным, если обе стороны сделают «свою домашнюю работу».