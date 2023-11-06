США заявили о намерении уговаривать Израиль сделать гумпаузу в секторе Газа

Соединенные Штаты продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа, несмотря на полученный отказ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

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По словам Кирби, американские власти полагают, что «эти беседы стоит вести».

«Мы будем их продолжать с нашими израильскими партнерами, поскольку мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз, локализованных под решение конкретных задач», — сказал он.

Также Кирби добавил, что в настоящее время процесс переговоров находится в начальной стадии и напомнил, что израильтяне изначально были даже против доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа.