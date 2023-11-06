Помощник главкома ВСУ Залужного погиб в своем доме под Киевом

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб в своем доме под Киевом в результате взрыва гранаты. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", - цитирует издание спикера МВД Марьяну Реву.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, отмечает, что погибшим является Геннадий Честяков, работавший помощником Залужного.
Во время взрыва дома также находились жена и дочь погибшего. По предварительной информации, они не пострадали.