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Байден пообещал, что Израиль продолжит получение средств для борьбы с ХАМАС

Президент США Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Байден пообещал, что Израиль продолжит получение средств для борьбы с ХАМАС
© EPA / ТАСС

«Президент в разговоре с Нетаньяху сегодня дал чётко понять, что мы продолжим обеспечивать наличие у Израиля необходимых инструментов и средств», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.