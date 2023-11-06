Байден пообещал, что Израиль продолжит получение средств для борьбы с ХАМАС
Президент США Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Президент в разговоре с Нетаньяху сегодня дал чётко понять, что мы продолжим обеспечивать наличие у Израиля необходимых инструментов и средств», — приводит РИА Новости слова Кирби.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.