Зурабишвили обвинила РФ в убийстве гражданина Грузии при попытке задержания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в микроблоге Twitter (Х) призвала международное сообщество однозначно осудить Россию за убийство грузина на территории, граничащей с Южной Осетией. Служба госбезопасности Грузии ранее в той же соцсети сообщила, что сегодня возле села Кирбали Горийского района при задержании погиб гражданин Грузии и один гражданин был «незаконно задержан».

Глубоко возмущена расстрелом российскими <...> силами гражданина Грузии во время незаконного ареста. Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу «брата-единоверца», — написала глава государства.

Журналист Гога Апциаури рассказал изданию IPN, что всего в инциденте участвовали три гражданина Грузии. Убитый — Тамаза Гинтури, задержанный — Леван Готиашвили, а третьем человеку удалось сбежать. Он же рассказал о произошедшем местным жителям и полиции. По словам журналиста, въезд в село Кирбали сейчас заблокирован сотрудниками правоохранительных органов.

Также с осуждением в адрес России выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. МВД Грузии начало расследование по статьям об убийстве и незаконном лишении свободы. Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев уведомил об «инциденте с применением оружия».

По данным Telegram-канала «Сапа Цхинвал», двое мужчин на пикапе незаконно пересекли границу. Их пытались задержать, они оказали сопротивление.