Посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей

Блокирование польскими перевозчиками пограничных контрольно-пропускных пунктов является «болезненным ударом в спину Украине », написал в своих соцсетях посол страны в Варшаве Василий Зварич .

По словам дипломата, блокирование КПП создает угрозу для функционирования транспортного коридора между Украиной и Евросоюзом. Зварич призвал поляков найти другие способы защиты своих прав. В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной.