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Посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей

Блокирование польскими перевозчиками пограничных контрольно-пропускных пунктов является «болезненным ударом в спину Украине», написал в своих соцсетях посол страны в Варшаве Василий Зварич.

Посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей
© РИА Новости

По словам дипломата, блокирование КПП создает угрозу для функционирования транспортного коридора между Украиной и Евросоюзом. Зварич призвал поляков найти другие способы защиты своих прав. В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной.

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