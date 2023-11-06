Посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей
Блокирование польскими перевозчиками пограничных контрольно-пропускных пунктов является «болезненным ударом в спину Украине», написал в своих соцсетях посол страны в Варшаве Василий Зварич.
По словам дипломата, блокирование КПП создает угрозу для функционирования транспортного коридора между Украиной и Евросоюзом. Зварич призвал поляков найти другие способы защиты своих прав. В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной.
Еврокомиссия 15 сентября сняла ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Польша вместе с Венгрией и Словакией продлили запрет в одностороннем порядке, напоминает «Радиоточка НСН».