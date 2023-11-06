Генсек ООН высказался за немедленное освобождение заложников ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за незамедлительное освобождение радикальным палестинским движением ХАМАС заложников без предварительных условий.
"Я вновь повторяю свое решительное осуждение ужасающих терактов, совершенных ХАМАС 7 октября, а также призыв к немедленному, безусловному и безопасному освобождению заложников, удерживаемых в Газе", - заявил генсек, выступая перед журналистами.
"Ничто не может оправдать пытки, убийства и похищение мирных граждан", - подчеркнул Гутерриш.