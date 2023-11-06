Гутерриш заявил, что от операций Израиля страдает мирное население

Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры становятся жертвами наземных операций и воздушных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку.
"Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности", - сказал он.
Кризис человечества
По его словам, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества".
"Ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества", - сказал он.
"Усиливающийся конфликт потрясает мир и регион и, что трагичнее всего, разрушает так много жизней невинных людей", - добавил он.
Угроза расширения конфликта
Генсек ООН выразил обеспокоенность угрозой расширения израильско-палестинского конфликта и призвал остановить эскалацию.
"Я все еще серьезно обеспокоен растущим уровнем насилия и угрозой расширения конфликта. <...> Не следует забывать и о важности устранения рисков распространения конфликта на весь регион", - сказал Гутерриш.
"Мы уже наблюдаем волну эскалации конфликта от Ливана и Сирии до Ирака и Йемена. Эта эскалация должна быть остановлена", - отметил генсек ООН. Он подчеркнул, что "холодные головы и дипломатические усилия должны возобладать, а ненавистнические и провокационные действия прекратиться".
Гутерриш также выразил обеспокоенность в связи с ростом антисемитских и антимусульманских настроений в мире.
"Еврейские и мусульманские общины во многих частях мира находятся в состоянии повышенной готовности, опасаясь за свою безопасность", - сказал он.