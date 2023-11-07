В Литве назвали Украину главным приоритетом внешней политики

«Значение Украины для нас было, есть и будет экзистенциальным. И все усилия дипломатической службы должны быть сосредоточены на этом приоритете. Усталости от войны нельзя допустить, несмотря ни на что. Мы по-прежнему должны последовательно мобилизовать всестороннюю международную поддержку Украины…» — заявил Науседа.