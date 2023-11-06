ВОЗ объяснила рост смертности от туберкулеза

Смертность от туберкулеза в мире увеличилась в 2020-2022 годах почти на полмиллиона случаев из-за вызванных пандемией сбоев в здравоохранении. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Сбои, связанные с COVID, привели, по оценкам, к почти полумиллиону дополнительных смертей от туберкулеза за три года (2020-2022 годы)", - отметили в ВОЗ.

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"По оценкам, в 2022 году во всем мире туберкулезом заболели 10,6 млн человек по сравнению с 10,3 млн в 2021 году и 10 млн в 2020 году. Возврат к тенденции к снижению [заболеваемости], наблюдавшейся до пандемии, может произойти в 2023 году или 2024-м", - говорится в докладе.

В 2022 году туберкулез "оставался второй по значимости после COVID-19 причиной смертности в мире от одного инфекционного агента", и глобальные цели по борьбе с туберкулезом "не были достигнуты". Зарегистрированное число людей, у которых эта болезнь была диагностирована впервые, составило 7,5 млн. Это самый высокий показатель с тех пор, как ВОЗ начала глобальный мониторинг туберкулеза в 1995 году. В 2022 году туберкулез стал причиной примерно 1,3 млн смертей. С 2015 года смертность снизилась на 19%.

В прошлом году на 30 стран с высокой заболеваемостью приходилось 87% случаев болезни в мире, а две трети от общего числа случаев туберкулеза были зарегистрированы в восьми странах - Индии (27%), Индонезии (10%), Китае (7,1%), Филиппинах (7%), Пакистане (5,7%), Нигерии (4,5%), Бангладеш (3,6%) и Демократической Республике Конго (3%).

На оказание услуг по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза в 2022 году в мире было направлено $5,8 млрд, что ниже допандемийного уровня. Около половины больных туберкулезом и члены их семей сталкиваются с "катастрофическими" расходами на лечение и косвенными затратами, составляющими более 20% годового дохода домохозяйств, отметили эксперты.

"Это говорит о том, что имеются серьезные экономические и финансовые препятствия для доступа к лечению туберкулеза и его завершения, которые необходимо устранять путем ускорения прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения и повышения уровня социальной защиты", - констатировали в ВОЗ.