Трамп назвал вмешательством в выборы дело о мошенничестве в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебное разбирательство по делу о мошенничестве, по которому он и его компания Trump Organization проходят как ответчики, является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации американского лидера Джо Байдена. С такой оценкой он выступил перед началом слушаний, проходящих в Нью-Йорке.

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Как подчеркнул Трамп, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN, он "подвергается атакам со стороны администрации Байдена".

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"Это несправедливая ситуация. Это вмешательство в выборы, это просто нелепо", - продолжил Трамп, охарактеризовав судебные разбирательства, фигурантом которых он является, как "политическую войну".

При этом Трамп подчеркнул, что результаты опросов общественного мнения, проведенных газетой The New York Times и телекомпанией CBS, свидетельствуют, что он "повсеместно лидирует".

Ранее The New York Times сообщила, что по результатам опроса, проведенного газетой с Сиенским колледжем, Трамп обладает большей поддержкой избирателей, чем Байден, в пяти из шести штатов, лояльность которых будет крайне важна для победы на президентских выборах в следующем году. По ее данным, Байден уступает Трампу от 4 до 10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, опережая бывшего американского лидера на два процентных пункта лишь в Висконсине.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.