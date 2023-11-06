Судья попросил адвоката Трампа "контролировать своего клиента"

Судья Артур Энгорон, который ведет дело бывшего американского президента Дональда Трампа о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, попросил адвоката экс-главы США контролировать поведение "своего клиента" во время заседания. Об этом сообщает телеканал CNN.

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"Господин Кайс, вы можете контролировать своего клиента?" - поинтересовался он у юриста Криса Кайса. "Это не политический митинг. Это зал судебных заседаний", - указал Энгорон Трампу.

Сам бывший американский лидер во время заседания выразил недовольство ходом судебного разбирательства. "Это очень несправедливый суд. Очень. И я надеюсь, что общественность наблюдает [за происходящим]", - заявил он.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке.