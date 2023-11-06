СМИ назвали полностью провальной поездку Блинкена на Ближний Восток

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока завершилось провалом. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

Он напомнил, что за последние дни Блинкен посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Ирак и Турцию, но эти визиты "похожи на дорогу в никуда". Уэгхорн предположил, что поездка госсекретаря США преследовала три цели, ни одна из которых не была достигнута.

Видео дня

Во-первых, согласно мнению обозревателя, Блинкен хотел убедить Израиль сделать гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы как можно больше предметов первой необходимости могли быть доставлены до оказавшихся в блокаде жителей сектора Газа. Однако это предложение было отклонено: израильские власти готовы пойти на такой шаг только после освобождения удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС заложников.

Во-вторых, Блинкен намеревался обсудить с арабскими странами "долгосрочные решения" по урегулированию палестино-израильского конфликта. Однако, согласно Уэгхорну, в арабском мире считают такие дискуссии несвоевременными, учитывая массированную бомбардировку Газы со стороны Израиля. Кроме того, лидеры арабских государств считают, что Израиль сперва должен отказаться от строительства поселений на Западном берегу Иордана.

В-третьих, как подчеркнул Уэгхорн, Блинкен позиционировал свою поездку как попытку "остановить расширение конфликта" в регионе. Однако с учетом того, что госсекретарь США в ходе турне не встретился с представителями Ирана и ливанской шиитской партии "Хезболлах", которые гипотетически могут быть больше остальных заинтересованы в эскалации конфликта, об успехе этой миссии говорить не приходится, добавил обозреватель.

Потеря влияния

"Поддержка Израиля со стороны США в войне в Газе имеет катастрофические последствия для положения Америки в регионе и за его пределами. Развивающиеся страны, которые видят двойные стандарты в случае с Израилем и Украиной, вероятно, будут менее благосклонно относиться к призывам западных стран поддержать их в той войне [на Украине]", - указал Уэгхорн. По его словам, "дипломатия Блинкена заставляет США выглядеть бессильными и в некотором смысле неуклюжими".

В частности, он обратил внимание на заявление американского госсекретаря о том, что Палестинская национальная администрация (ПНА) может сыграть ведущую роль в управлении сектором Газа после того, как будет разбито движение ХАМАС.