Президент Польши выдвинул Моравецкого на пост премьер-министра

"Если миссия представителя [правящей партии] "Право и справедливость" провалится, то на следующем этапе Сейм выберет кандидата на пост премьер-министра и я немедленно назначу его на эту должность", - добавил Дуда, отметив, что "все конституционные правила и сроки будут соблюдены".