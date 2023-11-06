Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме
Таким образом иранская правозащитница выражает протест обязательному ношению хиджаба и отсутствию медицинской помощи, сообщила её семья.
«Мы обеспокоены состоянием её здоровья», — говорится в заявлении родственников Мохаммади, которое приводит France-Presse.
По данным агентства, правозащитнице нужна срочная госпитализация.
Администрация тюрьмы, куда поместили Мохаммади, отказала ей в переводе в больницу, поскольку заключённая не стала надевать мусульманскую накидку.
Наргез Мохаммади за правозащитную деятельность задерживали более десяти раз. В мае 2021 года она была приговорена к 2,5 годам тюрьмы за «антигосударственную пропаганду».