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Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме

Таким образом иранская правозащитница выражает протест обязательному ношению хиджаба и отсутствию медицинской помощи, сообщила её семья.

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме
© globallookpress.com

«Мы обеспокоены состоянием её здоровья», — говорится в заявлении родственников Мохаммади, которое приводит France-Presse.

По данным агентства, правозащитнице нужна срочная госпитализация.

Администрация тюрьмы, куда поместили Мохаммади, отказала ей в переводе в больницу, поскольку заключённая не стала надевать мусульманскую накидку.

Наргез Мохаммади за правозащитную деятельность задерживали более десяти раз. В мае 2021 года она была приговорена к 2,5 годам тюрьмы за «антигосударственную пропаганду».