Глава МИД Турции уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку американского госсекретаря Энтони Блинкена обнять его во время рукопожатия, пишет Haberler.

В ходе встречи в Анкаре Блинкен пожал руку Фидану и попытался обнять его, но турецкий министр «мастерски парировал это движение», пишет Haberler, передает ТАСС.