Глава МИД Турции уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

Haberler: Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку американского госсекретаря Энтони Блинкена обнять его во время рукопожатия, пишет Haberler.
В ходе встречи в Анкаре Блинкен пожал руку Фидану и попытался обнять его, но турецкий министр «мастерски парировал это движение», пишет Haberler, передает ТАСС.
Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, они шли около 2,5 часов. По данным турецкой прессы, госсекретарю США оказали «холодный» прием, в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны.