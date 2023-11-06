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Haberler: Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку американского госсекретаря Энтони Блинкена обнять его во время рукопожатия, пишет Haberler.

Глава МИД Турции уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре
© Деловая газета "Взгляд"

В ходе встречи в Анкаре Блинкен пожал руку Фидану и попытался обнять его, но турецкий министр «мастерски парировал это движение», пишет Haberler, передает ТАСС.

Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, они шли около 2,5 часов. По данным турецкой прессы, госсекретарю США оказали «холодный» прием, в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны.