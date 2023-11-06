Иордания рассказала о "красных линиях" в действиях Израиля в Газе

Попытки вытеснить палестинцев из Газы или с Западного берега реки Иордан являются «красной линией» для Иордании, рассказал премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна. Об этом пишет телеканал Al Mamlaka.

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По данным издания, в понедельник, 6 ноября, премьер-министр провел встречу в Палате представителей с президентом и главами парламентских блоков и комитетов.

В ходе заседания были обсуждены меры по прекращению агрессии против Газы и устойчивой доставке гуманитарной помощи.

Бишер аль-Хасауна отметил, что любые попытки или создание условий для вытеснения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега являются «красной линией», равносильной «объявлению войны».

Премьер заметил, что продолжение агрессии против сектора Газа представляет собой вопиющее нарушение международного права и международного гуманитарного права.

По его словам, усилия властей Иордании привели к тому, что мировое общественное мнение изменилось, люди стали требовать прекращения агрессии.

Премьер-министр поблагодарил службы безопасности за цивилизованный ответ на демонстрации в защиту Палестины, проходящие в Иордании, а военнослужащих — за усилия по доставке медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в Газе.