Слова главы Еврокомиссии о достижениях Украины возмутили киевскую чиновницу

Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности Украины на 90% к интеграции с ЕС – негативный тезис для киевского режима, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Даже 99,9% – это негативный тезис для Украины, поскольку речь идет «об экзистенциальных изменениях» для страны, сказала Стефанишина, передает РИА «Новости».

По ее словам, высказывание фон дер Ляйен звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное».

Украинская чиновница добавила, что 100% – это недостижимый результат, поскольку чем больше целей достигается, тем больше проблем появляется.