Блинкен рассказал о переговорах с Фиданом по Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел короткий брифинг для журналистов по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

США отчетливо осознают, что Турция глубоко озабочена ситуацией в Газе, отметил госсекретарь. Он добавил, что на переговорах обсудил с Фиданом вопросы достижения прочного мира в макрорегионе.

Блинкен отметил, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы преодолеть кризис.

Глава МИД Турции, в свою очередь, сообщил, что заявил на переговорах с американским чиновником о недопустимости ударов Израиля по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Напомним, что после начала войны между Палестиной и Израилем Китай, Бразилия, Россия начали активную работу на международном уровне по урегулированию конфликта на компромиссных условиях.