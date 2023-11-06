Нетаньяху дал обещание по операции в Газе

"Мы будем действовать не только в силу нашего права на самооборону, <…> но и таким образом, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения. Израиль делает все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей из опасной зоны [на севере сектора Газа], а ХАМАС делает все возможное, чтобы удержать их в опасной зоне, иногда под угрозой применения оружия", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания.