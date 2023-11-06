ЮАР отзовет дипломатов из Израиля

Власти ЮАР приняли решение отозвать дипломатов из Израиля
Власти республики приняли решение отозвать дипломатов из Тель-Авива для консультаций, рассказала министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени. Об этом пишет ТАСС.
Министр пояснила, что власти страны разочарованы продолжающимися обстрелами и бомбардировками ЦАХАЛ школ и клиник в секторе Газа и закрытием гуманитарных коридоров.
В связи с этим, заметила Нтшавени, правительство приняло решение отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций.
По словам министра, в Претории также обратили внимание на постоянные резкие высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против действий Армии обороны Израиля в секторе Газа.
Нтшавени констатировала, что кабинет министров поручил МИД страны «принять необходимые меры по дипломатическим каналам и в соответствии с протоколами для решения вопроса о поведении посла Израиля в ЮАР».
Напомним, что ранее отозвали своих послов из Тель-Авива Бахрейн, Гондурас, Иордания, Колумбия, Чад и Чили. В Боливии заявили, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем.