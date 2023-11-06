Не исключившего сброс ядерной бомбы на Газу министра вызвали к премьеру Израиля

Министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху, заявивший о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, будет вызван на беседу к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, после чего будет принято решение по его делу. Об этом сообщает радио Kan.

5 ноября Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Он также отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, указав, что они "не соответствуют действительности и оторваны от реальности".