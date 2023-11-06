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В Израиле хотят ввести тюремный срок за чтение информконтента ХАМАС

Кнессет (парламент Израиля) в понедельник, 6 ноября, одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий год тюремного заключения для лиц, читающих информационный контент палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет портал Ynet.

В Израиле хотят ввести тюремный срок за чтение информконтента ХАМАС
© globallookpress.com

По данным портала, наказание предусматривается для лиц, систематически читающих материалы, содержащие положительные отзывы о ХАМАС и/или ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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Журналисты пояснили, что наказание не распространяется на случаи случайного чтения публикаций террористического характера или же потребления такого контента в оправданных целях.

Напомним, что 7 октября началась война между Палестиной и Израилем. За 4 недели активных боевых действий стороны утратили большое количество техники, понесли значительные потери в живой силе. Кроме того, в результате обстрелов погибли тысячи мирных жителей.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ

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