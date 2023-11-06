В Израиле хотят ввести тюремный срок за чтение информконтента ХАМАС

Кнессет (парламент Израиля) в понедельник, 6 ноября, одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий год тюремного заключения для лиц, читающих информационный контент палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет портал Ynet.

По данным портала, наказание предусматривается для лиц, систематически читающих материалы, содержащие положительные отзывы о ХАМАС и/или ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Журналисты пояснили, что наказание не распространяется на случаи случайного чтения публикаций террористического характера или же потребления такого контента в оправданных целях.

Напомним, что 7 октября началась война между Палестиной и Израилем. За 4 недели активных боевых действий стороны утратили большое количество техники, понесли значительные потери в живой силе. Кроме того, в результате обстрелов погибли тысячи мирных жителей.