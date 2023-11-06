Кулеба: Украина готовится к самой ужасной зиме

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше», — высказался Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt .

Россия стала наносить удары по энергообъектам Киева только после подрыва Крымского моста осенью 2022 года . Об этом сообщал президент России Владимир Путин .

Зима 2023—2024 года станет тяжелой не только из-за ударов по энергоносителям, но и из-за выхода РФ из зерновой сделки, передает RT. При этом уже сейчас украинский лидер Владимир Зеленский просит у Запада дать Киеву вооружение в аренду для подготовки к зиме.