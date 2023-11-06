СМИ: Зеленский изменил тон общения с западными политиками

Владимир Зеленский изменил тон переговоров с западными политиками. Об этом сообщило издание The Spectator.

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Автор статьи подчёркивает, что раньше Зеленский требовал больше вооружений для «быстрой победы».

«Теперь она (риторика. — RT) становится «дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределённый срок», — говорится в заявлении.

Таким образом Зеленский намерен использовать страхи Запада о длительном конфликте с Россией, на который, по информации журналиста, уже потратили более £200 млрд.