Глава ЕК: позиция Китая по конфликту на Украине определит его отношения с ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая относительно конфликта на Украине определит его будущие отношения с Европейским союзом.
Об этом она сказала в ходе выступления на ежегодной конференции европейских послов.
«То, как Китай позиционирует себя относительно (конфликта. — RT), конечно же, определит наши будущие отношения», — цитирует еврочиновницу ТАСС.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.