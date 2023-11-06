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Глава ЕК: позиция Китая по конфликту на Украине определит его отношения с ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая относительно конфликта на Украине определит его будущие отношения с Европейским союзом.

Глава ЕК: позиция Китая по конфликту на Украине определит его отношения с ЕС
© globallookpress.com

Об этом она сказала в ходе выступления на ежегодной конференции европейских послов.

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«То, как Китай позиционирует себя относительно (конфликта. — RT), конечно же, определит наши будущие отношения», — цитирует еврочиновницу ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.