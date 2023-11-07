Кулеба предсказал Украине худшую зиму в истории

Предстоящая зима станет для Украины самой трудной в истории на фоне перебоев с электроэнергией. Такой прогноз дал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в разговоре с немецким изданием Die Welt.

Он рассказал, что в преддверии холодов закупился свечами, а его отец приобрел грузовик дров. Глава украинского ведомства отметил, что страна нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО) для защиты гражданской инфраструктуры.

Он также заявил о готовности Киева «закрыть глаза» на отсутствие поставок немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, если Германия передаст системы ПВО. При этом, по словам Кулебы, вопрос отправки ракет остается открытым.