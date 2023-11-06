СМИ: Фидан проводит встречу с Блинкеном по ситуации в Газе

По данным телеканала, министр и госсекретарь общаются тет-а-тет. Затем планируется расширенная встреча с участием делегаций.

Автор статьи пояснил, что Блинкен посетил Турцию в рамках большого ближневосточного турне.

Во время поездки госсекретарь побывал в Тель-Авиве, Аммане (Иордания), на Южном Кипре, в Багдаде (Ирак). Далее Блинкен намерен посетить Токио, Сеул и Нью-Дели.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября. Россия, Бразилия, Китай призвали к скорейшему завершению военных действий, к решению вопросов дипломатическим путем.