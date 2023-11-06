СМИ: Фидан проводит встречу с Блинкеном по ситуации в Газе
В Анкаре проходят переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждают ситуацию в Газе, пишет TRT Haber.
По данным телеканала, министр и госсекретарь общаются тет-а-тет. Затем планируется расширенная встреча с участием делегаций.
Автор статьи пояснил, что Блинкен посетил Турцию в рамках большого ближневосточного турне.
Во время поездки госсекретарь побывал в Тель-Авиве, Аммане (Иордания), на Южном Кипре, в Багдаде (Ирак). Далее Блинкен намерен посетить Токио, Сеул и Нью-Дели.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября. Россия, Бразилия, Китай призвали к скорейшему завершению военных действий, к решению вопросов дипломатическим путем.
США и Великобритания оказали Израилю военную, финансовую поддержку. Действия властей, отмечают эксперты, вызвали гнев граждан этих стран. На фоне массовых протестов, выступлений, чиновники вынуждены предпринимать активные шаги, задействовать дипломатические каналы для разрешения ситуации.