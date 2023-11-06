В США заявили, что Венгрии не место в Евросоюзе

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Венгрии не место в Евросоюзе из-за позиции по Украине. Об этом она рассказала в интервью газете Corriere della Sera.

«Не думаю, что Венгрии сегодня место в ЕС, но, когда страна уже член (Евросоюза. — «Газета.Ru»), сложно заставить ее выйти», — отметила Пелоси.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто неоднократно критиковали политику стран Запада в отношении российско-украинскому конфликту.

До этого Орбан в рамках выступления на саммите Организации тюркских государств говорил, что политика европейских стран в отношении Киева, инициаторы которой хотели нанести поражение Москве путем финансирования украинских властей, оказалась провальной.

Он добавил, что страны региона надеются на победу Киева и поражение Москвы. К тому же европейские политики стремятся сменить руководство в РФ.