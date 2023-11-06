ЦАХАЛ дал жителям северных районов Газы 4 часа для эвакуации

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — заявил пресс-секретарь и добавил, что палестинская группировка ХАМАС вредит продолжающимся гуманитарным усилиям и «использует гражданское население сектора Газа в качестве живого щита.