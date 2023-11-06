ЦАХАЛ дал жителям северных районов Газы 4 часа для эвакуации

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что жители северных районов сектора Газа смогут в течение четырех часов эвакуироваться на юг анклава, передает ТАСС.
ЦАХАЛ разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом Газы с 10:00 до 14:00 (11:00 и 15:00 мск), написал пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.
«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — заявил пресс-секретарь и добавил, что палестинская группировка ХАМАС вредит продолжающимся гуманитарным усилиям и «использует гражданское население сектора Газа в качестве живого щита.
В ночь на 6 ноября, как заявлял ЦАХАЛ, сухопутные силы израильской армии взяли под контроль военный лагерь радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.