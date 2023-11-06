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СМИ: заводы Коломойского* в Никополе и Запорожье остановили работу

Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов временно остановили работу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

СМИ: заводы Коломойского* в Никополе и Запорожье остановили работу
© РИА Новости

По данным агентства, производственные площадки входят в группу «Приват» украинского предпринимателя Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Эксперты пояснили, что на фоне проблем с электроэнергией и водоснабжением руководство заводов было вынуждено остановить работу печных агрегатов.

Отмечается, что площадки в условиях простоя сосредоточатся на проведении ремонтных и профилактических работ.

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

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